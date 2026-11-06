В США исследователи установили, что использование гарнитур виртуальной реальности перед плановыми операциями сопровождалось снижением самооценённых страха и дистресса у детей, а также более низкими показателями частоты сердечных сокращений и артериального давления. News-Medical сообщает об этом со ссылкой на исследование, опубликованное 5 ноября 2026 года в журнале PLOS Digital Health.

Исследование с участием 80 детей

В течение девяти месяцев учёные предлагали VR-опыт 80 детям в возрасте от 6 до 15 лет, которым предстояла плановая операция в детской больнице США. Для этого использовали гарнитуру Meta Quest и специально созданную программу с двумя средами: интерактивной детской комнатой или успокаивающей сценой пляжа.

Перед сеансом и сразу после него исследователи фиксировали самооценку дистресса и страха, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Также они опросили детей, их родителей и медсестёр об их опыте.

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Как изменились показатели

Медианный показатель дистресса по шкале от 0 до 10 снизился с 3 до 1. Медианный уровень страха по шкале от 0 до 4 уменьшился с 1 до 0. После использования виртуальной реальности у участников также зафиксировали более низкие частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

По данным авторов, предоперационная тревожность возникает примерно у 50–75% детей, которым требуется операция. Её связывают с более сложным введением анестезии, послеоперационной болью и более длительным восстановлением. Для контроля такого состояния часто применяют медикаментозную седацию, однако она сопряжена с рисками. Среди немедикаментозных подходов ранее изучались игровая терапия, музыкальная терапия и виртуальная реальность.

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