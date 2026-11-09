Во Вроцлаве, Польша, вводят дополнительные меры безопасности перед открытием рождественской ярмарки 20 ноября. На улицах города должно стать больше патрулей полиции и муниципальной стражи, а в людных местах установят дополнительные защитные барьеры. Как сообщает RMF24, решение приняли после стрельбы на Главной площади Кракова.

Патрули и барьеры

Дополнительные патрули будут работать не только на Рыночной площади Вроцлава, но и в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Усиленный контроль также введут на въездах в центральную часть Старого города, где уже установлены бетонные барьеры.

Сейчас в городе насчитывается почти 80 бетонных заграждений. Городские власти планируют приобрести новые бетонные и мобильные барьеры для использования во время массовых мероприятий и собраний. Их должны подготовить к началу рождественской ярмарки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аптечки и охрана Тумского острова

Также Вроцлав закупит несколько десятков наборов для остановки кровотечения. Их планируют разместить в заметных и доступных местах во время ярмарки. Дополнительные меры введут на Тумском острове: муниципальная стража обеспечит охрану въездов со всех сторон, в частности со стороны улицы Вышиньского и Тумского моста.

Полиция назвала эти действия превентивными и призвала жителей сохранять спокойствие и быть внимательными. По данным RMF24, во время субботней стрельбы в Кракове 24-летний мужчина в форме въехал на автомобиле на Главную площадь и открыл огонь по случайным людям. Шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. Мужчину задержали, а позднее он умер в больнице.

Читай нас в