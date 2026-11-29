Всемирный боксерский совет готов рассмотреть возможную петицию Александра Усика относительно боя за титул в первом тяжелом весе с победителем поединка Давид Бенавидес—Михал Цесьляк, который должен состояться 5 декабря в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на президента организации Маурисио Сулеймана.

Возможный соперник Усика

Усик дал понять, что до завершения карьеры нацелен на бой с Бенавидесом. Украинский боксер опубликовал анимационный ролик в стилистике GTA, в конце которого показана его дуэль взглядов с Бенавидесом.

Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а впоследствии дважды становился абсолютным чемпионом в тяжелой категории. По данным издания, он освободил все титулы в тяжелом весе и рассматривает возвращение в свою первоначальную весовую категорию.

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Позиция WBC

Бенавидес встретится с Цесьляком в бою за объединение титулов WBC, WBA и WBO в первом тяжелом весе. Сулейман назвал потенциальный поединок Усика с победителем этой встречи интересным историческим шагом.

В то же время обладатель пояса WBC должен провести обязательную защиту против Джея Опетаи. Президент совета отметил, что организация серьезно рассмотрит петицию Усика, если она поступит, учитывая особую связь украинца с первым тяжелым весом.

Чемпион WBC в тяжелом весе Агит Кабайел также предположил, что возвращение Усика в более низкую весовую категорию может быть для него удобнее. По мнению немецкого боксера, в тяжелом весе Усику приходится поддерживать больший вес во время подготовки к боям.

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