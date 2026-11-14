В Бангкоке, Таиланд, Global Anti-Scam Alliance (GASA) заявила, что потери от мошенничества в Азии за последние 12 месяцев оцениваются в 136,5 млрд долларов США. Как сообщает Channel NewsAsia, организация призвала усилить международное сотрудничество, поскольку мошеннические сети действуют через границы и все активнее используют искусственный интеллект.

Масштабы мошенничества

В отчете GASA, подготовленном совместно с технологической компанией Gogolook, опросили 17 460 взрослых на 13 азиатских рынках, в том числе в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Китае и Индии. Согласно его данным, 71% опрошенных столкнулись с попыткой мошенничества в течение года.

Хотя 66% респондентов были уверены, что способны распознать мошенническую схему, 62% из тех, кто с ней столкнулся, вступили во взаимодействие с мошенниками. Деньги потеряли 26% участников, взаимодействовавших с такими схемами. Кроме того, 51% людей, понесших финансовые потери, сообщили, что становились жертвами более одного раза.

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ИИ и телефонные звонки

Управляющий директор GASA Йорий Абрахам заявил, что развитие ИИ делает фишинговые письма и сообщения более убедительными и позволяет автоматизировать весь процесс мошенничества — от поиска потенциальных жертв и персонализированных сообщений до ведения разговоров и направления на поддельные сайты. Он сослался на исследование, согласно которому сгенерированные ИИ фишинговые письма и текстовые сообщения примерно в пять раз эффективнее тех, которые пишут сами мошенники.

Наиболее распространенным каналом контакта остаются телефонные звонки: с ними сталкивались 56% респондентов. Далее следуют текстовые сообщения — 50%, а также мессенджеры — 40%. Чаще всего встречались мошеннические схемы, связанные с покупками, инвестициями и трудоустройством.

Сооснователь и генеральный директор Gogolook Джефф Куо предупредил, что сгенерированные ИИ голоса позволяют злоумышленникам имитировать руководителей компаний или родственников потенциальных жертв. Представительница Meta Рима Амин сообщила, что компания усиливает выявление мошеннических сетей и сотрудничает с правоохранительными органами; в ходе одной из недавних операций Meta удалила 150 тыс. аккаунтов, а полиция Таиланда арестовала 21 человека, подозреваемого в причастности к мошенничеству.

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