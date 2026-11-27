Анализ данных Global Burden of Disease из 204 стран и территорий показал, что в 1990–2023 годах возраст-стандартизированный показатель потери здоровья от двух категорий непреднамеренных отравлений сократился на 47,5%. Речь идет об отравлениях угарным газом и категории других отравлений, которая преимущественно основывается на данных об отравлениях пестицидами. В то же время смертность и потери здоровья, согласно модельным оценкам, оставались выше в регионах с более низким уровнем социально-демографического развития, сообщает News-Medical.

Оценки за 2023 год

В 2023 году эти две категории связали примерно с 2,54 млн случаев отравлений, почти 70 тыс. смертей и 3,68 млн DALY. DALY — это показатель, объединяющий годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти, и годы, прожитые с инвалидностью.

За три десятилетия стандартизированные по возрасту показатели смертности снизились примерно на 45%, а частота новых случаев отравлений — на 37%. Отравление угарным газом, к которому в этой классификации также отнесли отравления другими газами, стало причиной ориентировочно 31 тыс. смертей в 2023 году. Связанный с ним показатель DALY уменьшился примерно на 58%, а наибольшее бремя пришлось на Центральную и Восточную Европу и Центральную Азию.

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Региональное неравенство

Категория других отравлений стала причиной около 39 тыс. смертей. Ее оценки в значительной степени основывались на кодах отравлений пестицидами, но также включали часть смертей, переклассифицированных из неспецифических диагностических кодов. Самый высокий стандартизированный по возрасту уровень DALY в этой группе исследователи оценили в Африке к югу от Сахары — примерно в 90 на 100 тыс. населения, тогда как в регионах с высоким уровнем дохода он составлял около 13.

Расчетная летальность была самой низкой в регионах с высоким уровнем дохода. Наивысшая оценка для других отравлений была получена в Африке к югу от Сахары — около 10%, а для отравлений угарным газом в Южной Азии — около 9%.

Авторы подчеркнули, что эти данные являются модельными оценками, а не прямым подсчетом всех случаев. Смертельные и несмертельные отравления моделировались отдельно, поэтому различия между регионами могут зависеть от качества учета, тяжести отравлений, токсичности веществ и доступа к медицинской помощи. Исследование также в основном не охватывало отравления медикаментами, алкоголем и незаконными наркотиками.

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