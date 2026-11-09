В ЮАР Вусимузи Матлала, которого называют предполагаемым криминальным авторитетом, ожидают среди свидетелей на публичных слушаниях комиссии Мадланги в понедельник и вторник. Комиссия возобновит публичные слушания, сообщает TimesLIVE.

Расследование комиссии

Комиссия Мадланги расследует преступность, политическое вмешательство и коррупцию в системе уголовного правосудия. С 5 октября она заслушала нескольких свидетелей в закрытом режиме из-за текущих расследований и конфиденциального характера материалов.

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Запланированные свидетели

В ближайшие недели комиссия также должна заслушать свидетелей, вызванных повестками. Среди них — отстранённый министр полиции Сензо Мчуну, комиссар полиции провинции Квазулу-Натал генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази и глава криминальной разведки генерал-лейтенант Думисани Хумало.

Окончательный отчёт комиссии должны передать президенту ЮАР Сирилу Рамафосе до 25 января 2027 года.

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