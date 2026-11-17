ВВП Латвии во втором квартале 2026 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый быстрый темп экономического роста страны за четыре года. Показатель почти втрое превысил средний темп в еврозоне, который составил 1,2%. Латвия также вошла в шестерку наиболее динамичных экономик ЕС, сообщает Baltic News Network со ссылкой на анализ Citadele Bank.

Citadele Bank повысил прогноз роста ВВП Латвии в 2026 году с 1,8% до 2,2%. В 2027 году банк ожидает роста экономики на 2,3%.

Промышленность и торговля поддерживают рост

Одним из главных факторов восстановления стала промышленность: в августе объемы производства достигли рекордного уровня. Согласно шестимесячному тренду, производство выросло на 6,4% в годовом выражении. Наибольшая динамика зафиксирована в производстве готовых металлических изделий — 22%, химической промышленности и электронике — по 20%, а также машиностроении — 14%.

Розничные продажи без учета топлива достигли самого высокого уровня за 18,5 года. В августе шестимесячный тренд показал рост на 4,1% в годовом выражении. Продажи в интернете и в категориях спортивных товаров и игрушек выросли на 11%, мебели и домашнего текстиля — на 7%.

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Строительство и энергозатраты остаются рисками

В то же время восстановление экономики является неравномерным. Во втором квартале объем начатого строительства сократился на 29% в годовом выражении, прежде всего в сегменте нежилых объектов. Количество начатых проектов многоквартирных домов, напротив, увеличилось на 39%.

Главный экономист Citadele Bank Карлис Пургайлис отметил, что замедление запуска новых промышленных и коммерческих объектов может отразиться на строительной активности в 2027 году. Среди других рисков для дальнейшего роста он назвал высокие цены на энергию, стоимость финансирования и колебания внешнего спроса.

Банк также ожидает, что инфляция в Латвии снизится с прогнозируемых 3,6% в 2026 году до 3,3% в 2027 году. В сентябре инфляция составила 3%, тогда как расходы на оплату труда во втором квартале выросли на 4,1%.

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