В России, государстве-агрессоре, валовой внутренний продукт в третьем квартале 2026 года вырос на 1% в годовом выражении. Это ниже показателя второго квартала, когда экономика увеличилась на 1,3%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на предварительную оценку Росстата.

Показатель превысил оценку министерства

В первом квартале 2026 года российская экономика, согласно приведенным данным, сократилась на 0,2%. Результат за июль-сентябрь соответствовал прогнозу Центрального банка России на уровне 1%, но оказался выше оценки российского Министерства экономического развития, которое ожидало роста на 0,6%.

В министерстве оценили прирост ВВП за девять месяцев года, с января по сентябрь, в 0,8%. Там отметили, что рост обрабатывающей промышленности обеспечили машиностроение и металлургия.

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Что повлияло на показатели

Росту способствовал внутренний спрос. Грузооборот вырос на 2,7%, выпуск в обрабатывающей промышленности — на 2,5%, а строительство — на 2%. Также увеличились показатели розничной торговли и общественного питания.

В то же время в сельском хозяйстве зафиксировали спад на 3,9%, пассажирооборот сократился на 3%, добыча полезных ископаемых — на 2,7%, а оптовая торговля снизилась на 0,7%. Российское Министерство экономического развития допустило, что по итогам 2026 года рост может несколько превысить официальный прогноз в 0,6%; на 2027 и 2028 годы оно прогнозирует 1,4% и 1,9% соответственно.

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