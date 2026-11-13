По данным Romania Insider, валовой внутренний продукт Румынии в третьем квартале 2026 года вырос на 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Расчёт выполнен с учётом сезонных колебаний на основе флеш-оценки Национального института статистики, опубликованной в пятницу, 13 ноября.

Оперативная оценка

Флеш-оценка даёт оперативное представление о состоянии экономики, отмечает издание. Она отражает динамику ВВП за третий квартал в сопоставлении с предыдущим трёхмесячным периодом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Итоги девяти месяцев

Квартальный рост не компенсировал слабые результаты в начале года. По итогам первых девяти месяцев 2026 года экономика Румынии сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Таким образом, показатель за третий квартал сравнивают с предыдущими тремя месяцами, тогда как результат за девять месяцев — с соответствующим периодом прошлого года.

Читай нас в