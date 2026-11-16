Исследователи из Парижского института мозга установили на модели крыс, что взаимодействие между активностью мозга и сердца может предсказывать выживание животных после реанимации при тяжелой нехватке кислорода. Работу Диего Кандиа-Риверы, Софии Каррион-Фальгароны и их коллег опубликовали в журнале eNeuro.

Изменения после нехватки кислорода

Как сообщает News-Medical, после состояния, близкого к смерти из-за нехватки кислорода, активность мозга крыс была преимущественно подавленной, тогда как вариабельность сердечного ритма оставалась высокой. Ученые проверяли, могут ли показатели взаимодействия мозга и сердца в модели значительной потери кислорода предсказывать выживание после реанимации.

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Сигналы, связанные с выживанием

По данным исследователей, активность сердца, связанная с активностью соматосенсорной коры и гиппокампа, точно предсказывала выживание крыс. Авторы считают, что выявленные взаимодействия между мозгом и сердцем связаны с устойчивостью организма после эпизода, близкого к смерти.

Команда надеется, что результаты станут основой для дальнейших исследований с участием людей. Такие работы могут помочь в поиске показателей для оценки результатов восстановления пациентов после аноксии.

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