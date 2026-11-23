Исследователи Детской больницы Филадельфии выявили связь между употреблением табака или электронных сигарет взрослыми в домохозяйстве и употреблением подростками никотиновых изделий, алкоголя, марихуаны и других веществ. Самые высокие показатели зафиксировали в семьях, где табачные изделия или электронные сигареты использовали и родители или опекуны, и еще один взрослый в доме, сообщает News-Medical.

Данные более 60 тысяч подростков

Ученые проанализировали данные 60 069 подростков, собранные во время плановых визитов в сети медицинских учреждений Детской больницы Филадельфии с января 2025 года по май 2026 года. Они объединили ответы родителей и опекунов на вопросы об употреблении табака с конфиденциальными анкетами самих подростков.

Табачные или никотиновые изделия употребляли 23,5% подростков, если такие продукты использовали и родители или опекуны, и еще один взрослый в доме. Показатель составлял 13,5%, когда их использовал только родитель или опекун, и 11,8% — когда только другой взрослый. В домохозяйствах, где никто из взрослых не употреблял табак или электронные сигареты, этот показатель равнялся 2%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты скрининга

Похожую закономерность исследователи увидели в отношении алкоголя, марихуаны и других веществ. После учета возраста, пола, страхового статуса и возможностей района проживания подростки из домов, где никотиновые продукты употребляли родители или опекуны и другой взрослый, имели почти в 15 раз более высокие шансы получить положительный результат скрининга на высокорисковое употребление веществ, чем сверстники из домов без такого употребления.

Отдельно исследование показало: если никотиновые продукты использовал только родитель или опекун, подростки, чьи родители пользовались исключительно электронными сигаретами, имели в 5,6 раза более высокие шансы употреблять табачные или никотиновые продукты. Для подростков, чьи родители только курили, этот показатель был в 2,6 раза выше по сравнению с домохозяйствами без употребления таких продуктов.

Авторы подчеркнули, что исследование фиксировало данные в один момент времени, поэтому не доказывает причинно-следственную связь. На результаты также могли влиять общие семейные, социальные и экологические факторы. Работа опубликована в журнале Pediatrics.

Читай нас в