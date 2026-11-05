Палестинское агентство WAFA заявило, что израильские оккупанты захватили восемь палестинских домов в деревне Аль-Дуюк ат-Тахта, к западу от Иерихона на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление о захвате домов

По данным WAFA, которое сослалось на источники в силовых структурах, оккупанты прибыли в деревню вместе с семьями, взломали двери и заняли дома, когда их владельцев не было дома.

Позднее в тот же день израильские войска вошли в Иерихон и его лагеря беженцев и проехали по улицам на военной технике, сообщило агентство. WAFA также утверждает, что случаи проникновения в дома и их захвата в Аль-Дуюк ат-Тахта происходили и ранее на фоне расширения поселений в этом районе.

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Объявление земли государственной собственностью

Ранее Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям заявила, что Израиль конфисковал 2536,44 дунама земли, или почти 627 акров, в трех деревнях к северо-западу от Рамаллы, объявив эти участки государственной землей.

По данным комиссии, решение, принятое во вторник, касается земель Бейтиллу, Аль-Мазраа аль-Киблия и Дейр-Аммара возле поселения Керем-Реим. Комиссия предупредила, что это может позволить израильским властям выделять землю для расширения поселений, угрожая сельскохозяйственным угодьям и ограничивая возможности деревень для развития.

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