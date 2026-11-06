В США глобальная распродажа акций во главе с технологическим сектором свела на нет доходы многих хедж-фондов с начала года и вынудила некоторых управляющих снижать риски и сокращать команды. Нью-йоркский мультистратегический хедж-фонд Walleye Capital объемом $17 млрд заявил о намерении сократить внутреннее направление long-short инвестиций в акции и значительную часть команды, работающей с акциями.

Решение Walleye Capital

Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. В письме инвесторам, с которым ознакомилось агентство, фонд отметил, что пересмотрел все аспекты своей работы после худшего месяца с марта 2020 года. Walleye Capital также планирует вернуть часть капитала.

По словам участников рынка, несколько крупных платформ хедж-фондов с множеством управляющих в последние недели уже снизили кредитное плечо и уволили команды с убыточными результатами. Они ожидают новых сокращений, если спад на рынках продолжится.

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Потери хедж-фондов

По оценке Goldman Sachs, long-short фонды, преимущественно инвестирующие в технологические компании, за день потеряли более 4%. Их доходность с начала года опустилась примерно до нулевого уровня, хотя в июне достигала пика в 24% до распродажи акций, связанных со сферой искусственного интеллекта.

Глобальные фундаментальные long-short управляющие в среднем потеряли 1,3% за четверг, а мультистратегические управляющие — 1,4%, сообщил Goldman Sachs. Индекс Nasdaq 100, в который входят крупные технологические компании, в октябре упал на 6,6% — это крупнейшее месячное падение за 18 месяцев. JPMorgan оценил потери глобальных хедж-фондов за октябрь в 3%.

Исследовательская компания PivotalPath предупредила о значительном и все более растущем пересечении позиций десяти крупнейших мультистратегических хедж-фондов. По мнению компании, одновременный выход этих фондов из позиций может затронуть многие одни и те же ценные бумаги.

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