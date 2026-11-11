В США стартап Warhound, привлекший $200 млн, намерен создать внутреннюю систему разведения служебных собак для военных, правоохранительных органов и спасательных служб. Компания планирует клонировать животных с лучшими рабочими показателями, изучать их геномы и редактировать гены, связанные со здоровьем, долголетием и благополучием собак.

Как сообщает Defense News, Warhound основали Бен Ламм, основатель биотехнологической компании Colossal Biosciences, и Палмер Лаки, основатель компании оборонных технологий Anduril Industries. Сооснователем и генеральным директором стартапа стал Дэвид Спирк, ранее занимавший руководящую должность в Palantir.

Ставка на внутреннее разведение

По данным Министерства обороны США, лишь около 13% собак, которых готовят к службе в армии, происходят от американских заводчиков. Warhound оценивает, что примерно 80% таких животных поставляются из-за рубежа, преимущественно из Европы.

В компании заявляют, что из-за сложностей с поставками и длительного обучения служебная собака становится готовой к работе примерно за три года. Более половины приобретенных животных в итоге признают непригодными к службе. По оценке Warhound, сейчас правительству приходится готовить около 200 собак, чтобы получить 100 животных, пригодных к службе.

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Клонирование, генетика и раннее обучение

Warhound планирует создать биобанк генетического материала наиболее эффективных собак и пород. После картирования геномов специалисты компании будут искать возможности для редактирования генов, связанных с проблемами здоровья, до начала клонирования.

Для клонирования Warhound будет использовать возможности компании Viagen Pets and Equine, которую Colossal приобрела в прошлом году. Ламм подчеркнул, что клонирование и редактирование генов — разные процессы: первое создает генетически идентичную копию животного, тогда как второе предполагает целенаправленное изменение ДНК.

Компания также разрабатывает собственный стандарт подготовки служебных собак. Спирк заявил, что обучение щенков может начинаться уже в возрасте двух недель, чтобы постепенно приучать их к условиям и задачам будущей службы. По его словам, первые собаки Warhound могут появиться примерно через два года.

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