Газета Washington Post назвала офицера индийского Исследовательско-аналитического крыла R&AW Викаша Ядава в деле о предполагаемом заговоре с целью убийства сикхского активиста Гурпатванта Сингха Паннуна в США. Как сообщает The Hindu, Washington Post утверждает, что Ядав поручил индийскому бизнесмену Нихилу Гупте найти исполнителя убийства Паннуна возле его дома в Нью-Йорке.

Версия Washington Post

По данным Washington Post, американские разведслужбы считали, что операцию против Паннуна одобрил тогдашний руководитель R&AW Самант Гоел. Издание также написало, что американские спецслужбы с меньшей уверенностью оценивали возможную осведомленность советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала о планах убийства сикхских активистов.

Гупта находится под стражей в Чехии и ожидает экстрадиции в США для судебного разбирательства. Washington Post сообщила, что среди доказательств по делу фигурировали действия американского агента под прикрытием, которого, по версии следствия, нанял Гупта, наблюдение за сообщениями, которыми якобы обменивались участники, а также фотография трех представителей индийской разведки. По данным газеты, на снимке были запечатлены лица, которые якобы дали согласие на план во время видеозвонка.

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Позиция Индии

Министерство иностранных дел Индии не комментировало последнюю публикацию Washington Post. Ранее представитель ведомства заявлял, что Индия не считает такие убийства государственной политикой, а комитет высокого уровня изучает информацию, переданную американской стороной.

Washington Post также писала, что Министерство юстиции США стремилось предъявить обвинения и Гупте, и Ядаву. В то же время, по данным издания, чиновники администрации президента Джо Байдена добились того, чтобы обвинения на тот момент были предъявлены только Гупте, чтобы не разрушить отношения с Индией. Газета сообщила, что Байден обсуждал это дело с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в сентябре 2023 года и призвал к ответственности по этому делу.

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