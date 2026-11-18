Всемирный боксёрский совет готов поддержать объединительный поединок чемпиона WBC в тяжёлом весе Агита Кабайела с победителем боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в 2027 году. Как сообщает Sky Sports, такой сценарий возможен, если Кабайел успешно защитит свой пояс.

Защита титула Кабайела

28 ноября Кабайел проведёт защиту титула WBC против Нельсона Хюсы. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что после этого боя чемпион не будет обязан немедленно проводить обязательную защиту титула.

По словам Сулеймана, совет не назначал обязательного претендента, поскольку считает, что им должен стать доступный боксёр с самым высоким местом в рейтинге среди обязательных претендентов. После поединка Кабайела организация решит, назначать ли финальный элиминатор, поддержать объединение титулов или рассмотреть другой вариант.

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Бой Фьюри и Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся 11 декабря в поединке за титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе. Сулейман отметил, что их бой мог стать финальным элиминатором WBC, поскольку спортсмены занимали первое и второе места в рейтинге организации.

Однако промоутеры не обращались с просьбой предоставить бою статус элиминатора WBC и решили провести его за пояс другой боксёрской организации. Президент совета подчеркнул, что WBC поддерживает объединительные бои, поскольку индустрия и болельщики хотят видеть поединки за статус абсолютного чемпиона.

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