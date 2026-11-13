Компания Whoop запустила в своем приложении социальную сеть Humans, в которой участники сервиса могут делиться данными с ее носимых устройств с другими пользователями Whoop. Как сообщает The Verge, на платформе можно делать видимыми показатели, активности и достижения, а также публиковать посты Moments с фотографиями и подписями, оставлять комментарии и реакции.

Данные с трекеров в ленте

Во вкладке Community пользователи могут просматривать Moments людей, на которых они подписаны. Формат напоминает Stories в Instagram, но посты могут содержать данные с фитнес-трекера. Например, публикация с фотографией после пробежки может показывать маршрут, темп и дистанцию.

В Community также отображаются карточки людей из сообщества пользователя с показателями сна, восстановления и нагрузки. Участники сами выбирают, какими данными делиться, в частности показателями Recovery, Strain, Sleep, HRV и пульсом в состоянии покоя.

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Настройки конфиденциальности

Whoop заявляет, что Humans является «полностью человеческой» платформой в отличие от других соцсетей, которые, по оценке компании, переполнены искусственным интеллектом, автоматизированными аккаунтами, ботами и искусственно созданным контентом. Генеральный директор Whoop Уилл Ахмед назвал Humans сетью, где каждый аккаунт представляет реального человека с «подтвержденным сердцебиением».

Активности, отмеченные как чувствительные, не будут распространяться автоматически. Посты Moments можно сделать приватными, а функция Stealth Mode позволяет временно скрыть данные о здоровье и физических показателях без изменения настроек распространения. Существующая социальная функция Teams останется доступной: она позволяет делиться данными о нагрузке, восстановлении и сне, а также пользоваться групповыми рейтингами.

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