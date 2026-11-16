В России компания Wildberries заявила, что новые санкции Европейского Союза против ее основательницы и генерального директора Татьяны Ким не повлияют на деятельность маркетплейса. Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов Ким, сообщает The Moscow Times.

Позиция компании

Пресс-служба RWB, материнской компании Wildberries, в комментарии государственному агентству ТАСС заявила, что клиенты и партнеры не заметят изменений. В компании также подчеркнули, что не имеют активов в Евросоюзе и не ведут бизнес в странах блока.

ЕС включил Ким в новый санкционный список, охвативший 12 физических лиц и 101 организацию в связи с войной России против Украины. В Брюсселе заявили, что Ким материально и финансово поддерживает и получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Аргументы Евросоюза

Евросоюз утверждает, что Wildberries, контролирующая почти половину российского рынка онлайн-торговли и являющаяся одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, действует как сеть снабжения российских военных, содействуя продаже товаров военного и двойного назначения.

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Украина приводила аналогичный аргумент, обосновывая кампанию ударов беспилотниками по складам Wildberries, которую ведет с июля. Ким и Кремль государства-агрессора отрицали, что объекты компании используются для снабжения российских военных.

Другие ограничения пакета

Санкции также затронули представителей и компании в сферах электронной коммерции, банковского сектора, энергетики и так называемого теневого флота России. В список внесли Александра Чачаву, который контролирует мажоритарную долю в Ozon — основном конкуренте Wildberries — и имеет долю в технологической компании Yandex.

Под ограничения также попали почти 20 российских энергетических компаний и нефтеперерабатывающих заводов, а также почти 50 региональных банков и финансовых учреждений. ЕС отдельно ввел санкции против торговых компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Китае, на Сейшелах и в Омане, которые обвиняют в перевозке или закупке российской нефти в обход действующих ограничений.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел санкции против более чем 4600 физических и юридических лиц. Дипломаты Евросоюза также готовят более широкий 22-й пакет секторальных санкций, который, по данным издания, ожидается представить на следующей неделе.

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