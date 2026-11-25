Команда Williams заключила с FIA соглашение о признании незначительного нарушения лимита расходов в Формуле-1. Команде назначили финансовое наказание и ограничили тестирование в аэродинамической трубе и CFD-моделирование в течение следующих 12 месяцев.

Превышение на 0,48%

Как сообщает Sky Sports, FIA определила, что Williams допустила незначительное превышение лимита расходов, сопровождавшееся процедурным нарушением. Команда непреднамеренно превысила лимит на 627 тысяч фунтов стерлингов — на 0,48% от установленного на 2025 год ограничения.

В Williams заявили, что нарушение касалось административных расходов, связанных с изменениями в структуре компании. Команда считала, что эти расходы не должны учитываться в рамках лимита, однако после обсуждений с FIA согласилась с трактовкой регулятора, согласно которой их следовало включить в расчет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения тестирования

Согласованное наказание предусматривает штраф, сумма которого в сообщении не названа, а также сокращение на 1,5% объема тестирования в аэродинамической трубе и CFD-моделирования в течение года.

Согласно заявлению Williams, FIA отметила, что команда не получила спортивного или финансового преимущества в результате нарушения и не стремилась его получить. Регулятор также отметил сотрудничество Williams и добросовестность команды во время проверки.

Читай нас в