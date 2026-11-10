World Athletics ужесточила квалификационные нормативы для участия в легкоатлетических соревнованиях Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, США. Около 40% спортсменов планируют отобрать по выполненным нормативам, еще 60% — по мировому рейтингу. На Олимпиаде в Париже в 2024 году это соотношение составляло 50% на 50%, сообщает Channel NewsAsia.

Более быстрые нормативы

Наиболее существенно требования ужесточили в беговых дисциплинах на выносливость. Мужской норматив в марафоне изменили с 2:08:10 до 2:05:00, женский — с 2:26:50 до 2:22:20. Для мужского бега на 5000 метров норматив составит 12:50 вместо 13:05, для женского — 14:34 вместо 14:52.

В спринте на 100 метров мужчинам необходимо показать результат 9,93 секунды вместо прежних 10,00, а женщинам — 10,96 секунды вместо 11,07. В беге на 1500 метров мужской норматив составит 3:30,00 против 3:33,50 для Парижа-2024, женский — 3:57,50 против 4:02,50.

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Периоды квалификации

Выполнение норматива само по себе не будет гарантировать место на Олимпиаде. Если количество спортсменов, выполнивших требования, превысит квоту в определенной дисциплине, путевки получат атлеты с лучшими результатами в течение квалификационного периода. В таком случае спортсменов не будут отбирать по мировому рейтингу.

Квалификация в марафоне продлится с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2028 года. Отбор в беге на 10 000 метров, многоборьях, спортивной ходьбе и эстафетах начнется 19 декабря 2026 года. Во всех остальных дисциплинах он будет проходить с 19 июня 2027 года по 18 июня 2028 года. Легкоатлетические соревнования Олимпиады запланированы на 15–30 июля 2028 года в Los Angeles Memorial Coliseum.

Программа отбора включает 23 мужские и 23 женские дисциплины, а также две смешанные эстафеты — 4×100 метров, которая впервые войдет в олимпийскую программу, и 4×400 метров.

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