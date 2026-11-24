World Rugby продлила на второй сезон испытание мяча размера 4,5 в женском регби. Такой мяч будут использовать в серии и чемпионате HSBC SVNS сезона 2026–27, которые стартуют 28 ноября в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Решение приняли после анализа данных и отзывов игроков и тренеров, которые организация назвала преимущественно положительными, сообщает BBC Sport.

Данные испытаний в регби-7

Согласно данным испытаний в регби-7, средняя скорость розыгрыша мяча после рака выросла на 10%. Также изменилась на противоположную четырёхлетняя тенденция к снижению частоты передач. При этом точность ударов по воротам не изменилась.

Сравнение охватывает статистику четырёх сезонов с мячом стандартного пятого размера и одного сезона с мячом размера 4,5. Данные по регби-15 ещё собираются. World Rugby планирует принять в феврале решение о возможном внедрении меньшего мяча во всём женском регби.

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Дискуссия среди игроков

Испытание вызвало разные оценки среди спортсменок. Многие игроки сборной Англии негативно отнеслись к нововведению, а флай-хав Зои Харрисон ранее назвала это решение худшим. В то же время валлийская вингер Лиза Нойманн поддержала меньший мяч, отметив, что благодаря лучшему сцеплению он изменил её игру в передачах.

Сборные домашних наций играли мячом размера 4,5 на недавнем турнире WXV, однако игроки Premiership Women’s Rugby после возвращения в клубы снова используют мяч пятого размера. Лига отказалась использовать меньший мяч в этом сезоне, тогда как новозеландская Super Rugby Aupiki и австралийская Super W согласились его применять.

В World Rugby подчеркнули, что в случае окончательного внедрения новый мяч будет одинаковым для регби-7 и регби-15. Руководительница женского направления Салли Хоррокс также заявила о необходимости взвешенного перехода с учётом стоимости, поставок и влияния на любительский уровень игры.

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