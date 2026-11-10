США переместили самолеты с базы Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании после сообщений об угрозе со стороны Ирана. Об этом Cyprus Mail сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal, которая цитирует осведомленных о ситуации людей.

Перемещение самолетов-заправщиков

По данным WSJ, два американских самолета-заправщика, использовавших базу Милденхолл, утром перенаправили в Германию. Позднее в тот же день еще несколько самолетов-заправщиков с этой базы переместили в Германию и другие места.

Издание отметило, что американские чиновники все еще обсуждают точный характер угрозы для базы Милденхолл.

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Реакция британского Минобороны

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что ведомство обычно не комментирует деятельность других государств. Он добавил, что самолеты и другие средства регулярно перемещаются в соответствии с оперативными потребностями.

В сентябре возле базы Королевских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии задержали пятерых британцев. После инцидента в сфере безопасности, вероятно связанного с Ираном, США вскоре вывели с этой базы свои бомбардировщики B-1 из соображений безопасности. Базу Фэрфорд американские бомбардировщики использовали для ударов по Ирану.

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