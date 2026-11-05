В Индиан-Уэллсе WTA извинилась перед теннисистками и их командами из-за включённых микрофонов во время тренировки накануне WTA Finals. Как сообщает Interia Sport, разговор Джессики Пегулы с её тренером после спарринга с Миррой Андреевой был записан включёнными микрофонами.

Разговор после спарринга

Пегула и Андреева провели совместную тренировку, поскольку на WTA Finals должны играть в разных группах. По данным издания, во время спарринга Андреева эмоционально реагировала на неудачные удары и резко вела себя со своей тренером Кончитой Мартинес.

После тренировки Пегула обсудила поведение российской теннисистки со своим наставником. Американка, по информации Interia Sport, признала теннисные качества Андреевой, однако заявила, что той нужно повзрослеть и лучше справляться с эмоциями. Также Пегула критически высказалась о реакции Мартинес на поведение её подопечной.

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Позиция WTA

В заявлении, опубликованном в тот же день в социальных сетях, WTA взяла на себя полную ответственность за то, что не проинформировала спортсменок и их команды о включённых микрофонах. В организации объяснили, что оборудование установили для трансляций тренировок для болельщиков, и извинились за то, что не обеспечили надлежащее информирование теннисисток и тренеров.

Итоговый турнир сезона WTA Finals запланирован в Индиан-Уэллсе на 8–15 ноября. В список участниц вошли Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Элина Свитолина, Каролина Мухова и Линда Носкова.

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