Организация World United Formosans for Independence (WUFI) призвала на Тайване переосмыслить День возвращения Тайваня, который приходится на 25 октября. Группа заявила, что эта дата должна быть не только днем чествования событий, связанных с двумя китайскими режимами, но и поводом для утверждения права тайваньцев на самоопределение. Об этом сообщает Taipei Times.

Аргументы организации

WUFI напомнила, что 25 октября 1945 года Китайская Республика приняла капитуляцию Японии на Тайване и назвала эту дату Днем возвращения Тайваня, заявив о возвращении территории Китаю. Также 25 октября 1971 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 2758, которая определила Китайскую Народную Республику единственным законным представителем Китая в ООН.

По мнению организации, оба китайских режима используют эти события в качестве основания для претензий на суверенитет над Тайванем. WUFI утверждает, что военная капитуляция и административное принятие контроля не означают передачи суверенитета.

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Организация сослалась на Сан-Францисский мирный договор 1951 года, по которому Япония отказалась от суверенитета над Тайванем и Пэнху, однако документ не определил государство, которому должен был перейти этот суверенитет. По ее оценке, Мирный договор между Китайской Республикой и Японией, известный как Тайбэйский договор 1952 года, также не содержал прямого положения о передаче суверенитета над Тайванем Китайской Республике.

Резолюция ООН и международное участие

WUFI заявила, что резолюция ООН 2758 касалась представительства Китая в организации и не упоминала Тайвань. Организация также напомнила о резолюции Европейского парламента 2024 года, в которой указано, что резолюция 2758 не занимает позиции по Тайваню и не определяет его участие в ООН или других международных организациях.

По утверждению WUFI, КНР никогда не управляла Тайванем, но использовала право представлять Китай для выдвижения претензий на суверенитет над островом и блокирования его международного участия. Организация призвала противодействовать тому, что она считает искажением Пекином смысла резолюции 2758, добиваться международного участия Тайваня и проводить конституционные реформы мирными и демократическими средствами.

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