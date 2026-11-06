В Индии платформа X сообщила суду, что требования удалить аккаунты двух групп по защите свободы слова, якобы выданные полицией Дели, были фальшивыми. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Какие организации упомянуты

Речь идет об Internet Freedom Foundation и индийской организации Software Freedom Law Center, известной как SFLC.in. Ранее они заявляли, что получили уведомление, якобы отправленное полицией Нью-Дели. В нем от X требовали удалить аккаунты этих организаций.

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Содержание предполагаемого уведомления

В документе, который приписывали полиции, Internet Freedom Foundation и SFLC.in обвиняли в клевете на индуистскую националистическую группу, связанную с правящей партией Индии.

По данным источника, информация о предполагаемом требовании к платформе первоначально поступила от самих организаций. X заявила индийскому суду в пятницу, 6 ноября, что уведомления об удалении их аккаунтов не были подлинными.

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