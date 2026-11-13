Китайский производитель вычислительной инфраструктуры xFusion Digital Technologies прошел ключевую проверку Шэньчжэньской фондовой биржи перед запланированным первичным размещением акций на площадке ChiNext. Компания намерена привлечь в рамках IPO 8 млрд юаней, или около $1,2 млрд, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Решение комитета биржи

В документе от 12 ноября комитет по листингу Шэньчжэньской фондовой биржи отметил, что xFusion соответствует требованиям к выпуску акций, листингу и раскрытию информации. ChiNext является площадкой для развивающихся компаний в составе Шэньчжэньской фондовой биржи.

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Вопросы к компании

В то же время комитет попросил xFusion объяснить динамику ее валовой маржи и то, сможет ли компания поддерживать рост операционных показателей. Среди факторов, на которые обратили внимание, названы изменения спроса на вычислительные мощности, капитальные расходы клиентов, технологии компании, чистый операционный денежный поток, а также концентрация клиентов и поставщиков.

Комитет также поднял вопрос о достаточности раскрытия связанных с этим рисков. В документе указано, что других вопросов, которые xFusion должна была бы дополнительно урегулировать, не осталось. Компания производит вычислительную инфраструктуру, в том числе серверы для искусственного интеллекта. Спонсором запланированного размещения указана CITIC Securities.

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