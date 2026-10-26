YBS в Синджаре должны разоружиться и войти в силы безопасности Ирака — Anadolu Agency
В Синджаре в Ираке Отряды сопротивления Синджара (YBS) должны разоружиться и войти в иракские силы безопасности. По словам военного представителя премьер-министра Ирака Сабаха аль-Нумана, процедуры по реорганизации связей между группировкой и иракскими силовыми структурами должны были провести в понедельник, 26 октября 2026 года, под надзором премьер-министра Али аль-Заиди.
Интеграция YBS
Как сообщает Anadolu Agency, участников YBS планируют интегрировать в государственные институты безопасности Ирака. Агентство называет YBS ответвлением PKK.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Представитель также заявил, что ответственность за безопасность горы Синджар должна быть передана соответствующим федеральным органам власти. По его словам, реализация решения должна начать новый этап договоренностей в сфере безопасности в районе Синджара.
Контроль над оружием
Аль-Нуман назвал этот шаг частью политики иракского правительства по передаче всего оружия под контроль государства. Он также отметил, что Конституция Ирака запрещает создавать вооруженные формирования вне официальных вооруженных сил страны.