Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эти выходные провели телефонный разговор о войне в Иране и возможном возобновлении ударов. Израильское издание Ynet сообщило, что беседа была напряженной и переросла в резкий спор. Об этом сообщает NDTV World.

Опровержение канцелярии Нетаньяху

Канцелярия израильского премьера отвергла информацию о конфликтном характере звонка. Там назвали ее ложной и бессмысленной. Высокопоставленный чиновник Израиля также подтвердил факт разговора, но заявил, что он не был сложным.

По данным NDTV World, Трамп и Нетаньяху имеют разные подходы к дальнейшим действиям в отношении Ирана. Нетаньяху стремится к возобновлению военных ударов и смене режима в Иране, тогда как Трамп отдает предпочтение дипломатическим переговорам и экономическому давлению.

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Заявления по поводу Ирана

Во время выступления на церемонии принесения присяги 26-го Кнессета Нетаньяху заявил, что Иран работает над восстановлением ядерных возможностей. Он также сказал, что, по его мнению, окончательно устранить эту угрозу можно лишь путем свержения режима аятолл.

Financial Times ранее сообщала, что Нетаньяху якобы ежедневно звонит Трампу с призывом возобновить удары по Ирану. В то же время Трамп, по информации NDTV World, не поддержал возобновление войны: в интервью программе «60 Minutes» он сказал, что не видит для этого причин.

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