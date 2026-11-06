Опрос YouGov в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании показал, что большинство респондентов считает изменение климата реальным и поддерживает срочные меры. В то же время участники в основном не готовы соглашаться на меры, которые напрямую повлияют на их привычки или расходы, сообщает The Guardian.

Отношение к климатическому кризису

От 69% опрошенных в Германии до 80% во Франции заявили, что климат меняется. Лишь 1–4% респондентов отрицали сам факт изменения климата, тогда как 14–20% считают, что изменения происходят, но не из-за деятельности человека.

От 65% до 83% участников исследования в каждой из шести стран заявили, что обеспокоены климатическим кризисом. Доля тех, кто был очень обеспокоен, составляла от 23% до 42%.

Во Франции уровень обеспокоенности изменением климата вырос с 74% в апреле до 83% в середине августа и оставался на этом уровне в следующем месяце. Доля французов, которые были очень обеспокоены, за этот период увеличилась с 28% до 42%. В Германии этот показатель вырос с 27% в апреле до 40% в августе, а затем снизился до 31%.

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Какие действия поддерживают

От 79% до 89% участников опроса считали, что странам следует противодействовать климатическому кризису посредством международного сотрудничества. В странах ЕС респонденты также чаще поддерживали принятие решений по климатической политике на уровне Европейского союза, а не отдельных государств.

Наибольшую поддержку получили меры, которые не затрагивают людей напрямую: посадка деревьев, субсидии на энергоэффективность, запрет одноразового пластика и налогообложение крупных загрязнителей. Повышение налогов на топливо, ограничения потребления мяса и молочных продуктов, налоги на авиабилеты и запрет новых бензиновых и дизельных автомобилей в основном не поддержали.

От 45% до 63% опрошенных считают, что худших последствий климатического кризиса еще можно избежать, однако для этого необходимо радикально изменить подходы. Лишь 9–20% респондентов считают, что нынешних мер достаточно для предотвращения наиболее серьезных последствий.

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