В США YouTube достиг принципиальной договоренности о возможной выплате около $3 млрд тысячам школьных округов, которые обвиняют платформу в разработке продукта, способствующего зависимости и наносящего вред психическому здоровью учащихся. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Bloomberg News.

Условия потенциального соглашения

По данным источников, знакомых с ходом дела, соглашение также предусматривает дополнительные меры защиты для подростков. Для его заключения к договоренности должно присоединиться большинство школьных округов. Окончательное оформление соглашения может занять несколько месяцев.

Любое урегулирование должно быть утверждено судьей федерального окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде, штат Калифорния, которая ведет это производство. Alphabet, материнская компания YouTube, не предоставила Reuters немедленного комментария по поводу сообщения.

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Претензии школьных округов

Среди истцов — школьные округа Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и небольших сообществ. Они также подали иски против Meta Platforms, Snap и TikTok. Истцы утверждают, что алгоритмы рекомендаций, автовоспроизведение и бесконечная прокрутка были разработаны для удержания молодых пользователей на платформах и что эти функции способствовали депрессии, тревожности и расстройствам пищевого поведения. Компании отрицают эти утверждения.

В отличие от других платформ, YouTube широко используется в школах во время обучения. Сентябрьский опрос Института Томаса Б. Фордхэма среди более чем 2 тысяч старшеклассников показал, что более 30% из них пользовались YouTube в течение учебного дня для развлечения, а не для выполнения заданий учителей.

Школьные округа заявляют, что тратили средства на контроль за соблюдением запретов на телефоны и наем специалистов по психическому здоровью. Следующее федеральное судебное разбирательство по делу, касающемуся Тусона в штате Аризона, запланировано на февраль; ответчиками в нем остаются Meta, TikTok и Snap.

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