YouTube в 2027 году возобновит передачу Billboard данных о прослушиваниях музыки, которые учитываются при формировании чартов. Решение приняли после того, как Billboard изменил формулу подсчета и увеличил вес бесплатных стримов с рекламой, сообщает TechCrunch.

Новая формула Billboard

Согласно обновленным правилам, 1000 стримов по платной подписке будут приравниваться к 1500 прослушиваниям с рекламой при расчете единиц потребления альбомов. Ранее для этого требовалось 2500 бесплатных стримов. Платные прослушивания по-прежнему будут иметь больший вес, однако рекламная модель будет существеннее влиять на позиции исполнителей в чартах.

Спор между платформой и Billboard начался в декабре 2025 года, когда YouTube прекратил предоставлять свои данные. Компания заявляла, что прежний подход чрезмерно благоприятствовал сервисам по подписке и недостаточно учитывал аудиторию, которая слушает музыку бесплатно с рекламой.

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Возвращение данных платформы

Глобальный руководитель музыкального направления YouTube Лайор Коэн тогда назвал формулу Billboard устаревшей. Он отмечал, что она не отражает современный способ потребления музыки и не учитывает значительную активность пользователей без подписки.

Возвращение данных YouTube будет означать, что Billboard снова будет учитывать прослушивания музыкальных видео, записей живых выступлений, lyric-видео и другого музыкального контента на платформе. Это может повлиять на показатели независимых артистов и исполнителей с большой международной аудиторией.

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