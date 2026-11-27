YouTube заблокировал клип 87-летнего певца Хайно на его новую песню Erika (Auf der Heide). В композиции использован текст первой строфы маршевой песни Erika времен Третьего рейха, сообщает Der Spiegel.

Песня Хайно начинается строкой «Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika» — так же начинается первая строфа марша 1938 года. Композитором этого марша был Гермс Ниль, который в 1930-х годах стал автором маршевых песен нацистской эпохи.

Отличия новой композиции

Другие строфы исторической композиции в новой песне не используются. Мелодия и музыкальное оформление также существенно отличаются от записи 1938 года: релиз Хайно имеет быстрый техно-бит в стиле танцевального хита.

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Сам исполнитель отверг сравнения с историческим маршем. Он заявил, что не понимает, какое отношение «Erika» имеет к ненависти или насилию, и назвал новую композицию самостоятельным произведением. Хайно также сказал, что не исполнял бы исторический марш и отвергает любое прославление нацизма.

Причина блокировки

Менеджер певца Хельмут Вернер заявил агентству dpa, что песня была зарегистрирована в GEMA как отдельное произведение. По его словам, тизер композиции за 11 часов набрал в Instagram миллион просмотров и более 100 тысяч репостов.

Видео исчезло с YouTube через несколько минут после публикации, о чем писали несколько СМИ. По их данным, платформа объяснила блокировку правилами в отношении языка ненависти. Издание Jüdische Allgemeine подчеркнуло, что оригинальная «Erika» была нацистской пропагандистской маршевой песней, хотя в ее тексте не упоминаются Адольф Гитлер или НСДАП.

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