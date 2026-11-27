Электрический сухогруз BRF Froan, построенный для норвежской судоходной компании Berge Rederi Future, вышел с китайской верфи Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry. Судно оснащено батареей ёмкостью 23 500 кВт·ч, сообщает Electrek. Сейчас корабль направляется в Норвегию, где в начале следующего года должен начать перевозить крупные блоки мрамора.

Рейсы между портами Норвегии

BRF Froan длиной 130 метров имеет дедвейт до 13 250 тонн. Судно будет курсировать между портами Брённёй и Эльнесвоген по маршруту протяжённостью 230 морских миль без использования дизельного топлива.

Совладелец Berge Rederi Future Эйвинд Берге рассказал TradeWinds, что корабль будет постоянно ходить между портами, как паром. Рейс в обе стороны будет длиться примерно 24 часа. Зарядная инфраструктура уже оборудована в портах погрузки и разгрузки, что, по его словам, позволит совершать непрерывные рейсы.

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Электротяга и роторные паруса

Батарея питает электродвигатели мощностью 6 000 кВт, которые приводят в движение гребные винты. На корме судна установлены два роторных паруса — вращающиеся цилиндры, создающие дополнительную тягу благодаря эффекту Магнуса. По оценке компании, они будут экономить около 339 кВт за рейс.

В Berge Rederi Future также ожидают, что переход на батарейное питание сократит ежегодные выбросы углерода на 10 000 тонн, а оксидов азота — на 220 тонн. Второе судно проекта, BRF Frøya, уже строится в Китае; его передачу заказчику запланировали на 2027 год.

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