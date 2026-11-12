С пятницы снизят предельные цены на топливо — Polsat News

С пятницы предельные цены на бензин и дизельное топливо снизят. Литр бензина АИ-95 будет стоить не более 6,06 злотого, бензина АИ-98 — до 6,68 злотого, а дизельного топлива — до 7,54 злотого, сообщает Polsat News.

Цена дизельного топлива снизится больше всего

Наиболее существенное снижение коснется дизельного топлива: его предельная цена уменьшится на 12 грошей за литр — с 7,66 до 7,54 злотого. Максимальная стоимость бензина АИ-95 снизится с 6,10 до 6,06 злотого за литр, а бензина АИ-98 — с 6,70 до 6,68 злотого.

Следующее сообщение министра энергетики о предельных ценах на топливо должны опубликовать в пятницу. Оно определит максимальные цены на субботу, воскресенье и понедельник.

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Регулирование в рамках пакета CPN

Установление предельных цен является частью третьего этапа правительственного пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN. Его цель — ограничить рост цен на автозаправочных станциях и снизить расходы водителей на заправку.

Механизм начал действовать после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных предприятий. Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал для последующего конституционного контроля. За несоблюдение предельных цен может грозить штраф до 1 млн злотых.

Закон также открыл возможность временно снижать акциз и НДС на жидкое топливо. Финансирование мер должен обеспечить новый сбор с топливных концернов, получающих сверхприбыли. Правила предусматривают 60-процентный налог на такую прибыль от продажи жидкого топлива, полученную с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. По оценкам правительства, весь пакет поддержки будет действовать до конца 2026 года и может стоить около 5 млрд злотых.

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