В Израиле лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, по данным Jerusalem Post, отказался от вето на формирование правительства с участием ультраортодоксальных партий. Как сообщил израильский телеканал N12, это открыло оппозиционному блоку возможность начать переговоры с партией «Объединенный иудаизм Торы».

Переговоры с ультраортодоксальной партией

По информации издания, оппозиционный блок также обсуждает возможность подготовки более мягкого закона о воинском призыве. «Объединенный иудаизм Торы», который долгое время был коалиционным партнером премьер-министра Биньямина Нетаньяху, во время консультаций с президентом Ицхаком Герцогом не рекомендовал ни одного кандидата на пост главы правительства.

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Воздержание партии от рекомендации произошло на фоне сообщений о напряженности в ее отношениях с Нетаньяху. Это решение может быть выгодным для оппозиционного блока, который стремится заменить действующего премьера. Лидеры оппозиционных партий в последнее время демонстрировали большую готовность включить ультраортодоксальные силы в коалицию.

Позиция Либермана

Во время брифинга во вторник Либерман исключил участие в правительстве единства с Нетаньяху, а также в формировании правительства меньшинства, которое зависело бы от поддержки арабских партий. В то же время он заявил, что не будет возражать против коалиции с теми, кто согласится на его принципы и закон о призыве представителей ультраортодоксальной общины.

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