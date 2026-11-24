По данным NDR, афганская сторона отменила запланированный на 24 ноября рейс для депортации афганцев из Германии в Кабул. Чартерный самолет должен был лететь по маршруту Лейпциг — Турция — Кабул, сообщает Tagesschau.

По информации NDR, «Талибан» вновь наложил вето на рейс, как и в аналогичной ситуации в июне. Федеральное министерство внутренних дел Германии не подтвердило и не опровергло отмену. В ведомстве заявили, что каждая чартерная операция требует организационной и оперативной подготовки, поэтому решения о ее проведении часто принимаются в сжатые сроки.

Четверо сотрудников в Катаре

Как сообщили Tagesschau афганские дипломатические круги, «Талибан», вероятно, стремится оказать давление на правительство Германии из-за задержки въезда четырех консульских сотрудников из Кабула. Они уже несколько дней находятся в Катаре и ожидают дальнейшей поездки в Германию.

Эти сотрудники должны усилить афганское посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне, где уже работают двое представителей «Талибана». Летом правительство Германии согласовало въезд еще четырех консульских сотрудников. По данным МВД Германии, они должны помогать с депортациями, оформляя необходимые документы для афганцев, которых должны выслать из страны.

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Визы для этой группы должны были выдать в посольстве Германии в столице Катара Дохе. В то же время МИД Германии сообщил, что дополнительные визы в связи с афганскими консульскими сотрудниками до сих пор не выдавались, не объяснив причин задержки.

Предупреждения в сфере безопасности

По данным NDR, задержка может быть связана с предупреждениями в сфере безопасности. Вещатель сообщил, что есть признаки того, что одного из четырех сотрудников направила разведслужба «Талибана» GDI, а другого, вероятно, направило министерство внутренних дел «Талибана». Немецкие МИД и МВД не ответили на вопросы NDR по поводу этой информации.

В июне «Талибан» уже добился переноса аналогичного депортационного рейса. После этого правительство Германии заявило, что разрешит въезд четырем дополнительным консульским сотрудникам — тем самым, которые сейчас ожидают в Катаре.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид также заявил телеканалу Tolonews, что движение дипломатическими каналами стремится предотвратить массовые депортации из Европы и добиться соблюдения прав людей, которые там живут. По его словам, если депортация необходима, ее следует урегулировать через координацию и взаимную договоренность.

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