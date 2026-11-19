Министерство юстиции США, по сообщениям нескольких СМИ, направляет калифорнийского прокурора Билла Эссайли во Флориду для ведения уголовного расследования по поводу обыска резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в 2022 году и ведения Джеком Смитом дела о секретных документах. Об этом сообщает The Guardian.

Расследование во Флориде

Politico первым сообщило о назначении Эссайли. Позднее о его переводе также написали The New York Times и Bloomberg Law. Представители Министерства юстиции США не ответили на запросы журналистов относительно этого решения.

По данным издания, более широкое уголовное расследование того, нарушили ли чиновники администраций Барака Обамы и Джо Байдена права Трампа, зашло в тупик в офисе федерального прокурора Южного округа Флориды. Джейсон Рединг Киньонес, возглавлявший этот офис, подал в отставку в начале ноября. Другие прокуроры, работавшие над делом, также ушли.

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Предыдущее решение суда

Сообщения о командировании Эссайли появились через несколько недель после того, как федеральный судья постановил, что он незаконно занимал должность руководителя офиса федерального прокурора в Лос-Анджелесе и должен быть отстранен от надзора за двумя уголовными производствами. Это решение обжалуется.

Трамп неоднократно критиковал обыск Мар-а-Лаго, называя его политическим преследованием со стороны Министерства юстиции при администрации Байдена. Эссайли был назначен временным федеральным прокурором в апреле 2025 года без утверждения Сенатом. Позднее администрация Трампа оставила его на руководящей должности с титулом первого помощника.

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