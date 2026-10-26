До 67 тысяч граждан Израиля, находящихся за границей, могут вернуться в страну, чтобы лично проголосовать на выборах. Голосование доступно только в день выборов и при личном присутствии, за исключением военнослужащих, проходящих службу, и дипломатов, сообщает ABC News Australia.

Американская некоммерческая организация AID Coalition, называющая себя беспартийной, оценила число таких избирателей в до 67 тысяч. Оценка основана на опросах экспатриантов и регистрационных данных, собранных в рамках инициативы Fly&Vote. По данным организации, около половины участников прибывают из США, остальные — из Европы, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Борьба за большинство

Опросы свидетельствуют, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может столкнуться с серьезной борьбой за сохранение власти. Его главным соперником назван Гади Айзенкот — бывший глава израильских военных, возглавляющий недавно созданную оппозиционную партию «Яшар».

Последние данные телеканалов Channel 12 и Channel 13, опубликованные в четверг, отдавали «Яшару» на несколько мест больше, чем партии «Ликуд» Нетаньяху. После голосования обеим политическим силам придется вести коалиционные переговоры, чтобы получить необходимое для формирования правительства большинство в 61 мандат.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В сентябре «Ликуд» пытался заблокировать инициативу Fly&Vote, подав апелляцию в избирательную комиссию, однако отозвал дело после достижения договоренности.

Избиратели из Австралии

Анат Дрор, которая почти пять лет живет в Мельбурне и недавно получила австралийское гражданство, уже приехала в Израиль для голосования. Она рассказала, что поездка предполагает расходы на дорогой билет, пропущенные рабочие дни и разлуку с детьми, однако эти обстоятельства ее не остановили.

По оценке Дрор, из Австралии в Израиль для участия в выборах могут прибыть от 500 до 1000 граждан. Другой избиратель из Сиднея, Гай Маром, заявил, что поддержит одну из партий так называемого лагеря перемен — политических сил, стремящихся завершить пребывание Нетаньяху у власти.

Читай нас в