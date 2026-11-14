Астрономы обнаружили за Плутоном крупный ледяной объект 2026 ED138, который может стать шестой официально признанной карликовой планетой Солнечной системы. Его нашел старший астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Мэтью Холман во время анализа наблюдений обзорного телескопа Simonyi в Обсерватории Веры Рубин. Об открытии сообщает ScienceDaily.

Если статус будет подтвержден, 2026 ED138 присоединится к пяти карликовым планетам, которые сейчас признает Международный астрономический союз: Плутону, Церере, Эриде, Хаумеа и Макемаке. Профессор астрономии Вашингтонского университета Марио Юрич заявил, что объект может достигать примерно 1 000 километров в диаметре. По его словам, это крупнейший транснептуновый объект, обнаруженный примерно за 20 лет.

Наблюдения за объектом

Холман обнаружил объект вечером 13 октября, используя программное обеспечение, созданное совместно с его коллегой Кевином Нейпиром. Система сопоставляет миллиарды телескопических обнаружений, ища точки света, зафиксированные на разных снимках и движущиеся как одно небесное тело.

После первоначального обнаружения Юрич нашел в архиве Обсерватории Рубин еще 20 наблюдений 2026 ED138, в том числе датированные мартом 2026 года. Исследователи также идентифицировали изображения объекта в архивах других астрономических обзоров, начиная с 2016 года. Это позволило восстановить более чем десятилетний отрезок его орбитального движения.

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Статус карликовой планеты

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца, тогда как среднее расстояние Плутона составляет около 40 астрономических единиц. Объект классифицируют как транснептуновый, поскольку он движется за орбитой Нептуна.

Согласно измерениям яркости и расстояния, а также оценкам отражательной способности поверхности, диаметр 2026 ED138 может составлять от 600 до 1 500 километров. Для ледяного тела такого размера обычно ожидают достаточную гравитацию, чтобы оно приобрело почти сферическую форму. Однако для установления фактических размеров и статуса карликовой планеты необходимы дополнительные наблюдения.

Объект оставался незамеченным, поскольку расположен вблизи плоскости Млечного Пути, где большое количество звезд создает плотный световой фон. Обсерватория Рубин будет повторно обозревать небо Южного полушария в течение десяти лет, что может помочь найти другие крупные тела, пропущенные предыдущими обзорами.

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