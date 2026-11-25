В США количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилось на 13 тысяч и с учетом сезонных колебаний составило 189 тысяч. Это ниже рыночного прогноза на уровне 201 тысячи заявок, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Министерства труда США.

Пересмотр данных за предыдущую неделю

Показатель за предыдущую неделю пересмотрели в сторону снижения на одну тысячу — до 202 тысяч заявок. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает недельные колебания, уменьшилось на 1,5 тысячи и составило 196 тысяч.

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Повторные заявки на пособие

Количество повторных заявок на пособие по безработице, отражающее число людей, уже получающих выплаты, за неделю, завершившуюся 14 ноября, сократилось на 95 тысяч — до 1 млн 697 тыс. Данные за предыдущую неделю пересмотрели в сторону повышения на 29 тысяч — до 1 млн 792 тыс.

Уровень застрахованной безработицы снизился на 0,1 процентного пункта до 1,1%. В то же время четырехнедельное скользящее среднее повторных заявок выросло на 500 — до 1 млн 724 тыс. 750. В октябре американская экономика создала 165 тысяч рабочих мест, тогда как ожидался рост на 65 тысяч. Уровень безработицы в октябре снизился до 4,1% против 4,2% в сентябре.

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