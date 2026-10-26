Правительство Западной Австралии обратилось к консалтинговой компании Deloitte с требованием ускорить процесс возмещения средств за исследование возможного объединения трёх университетов штата. Власти заплатили 166 тыс. долларов за подготовку отчёта. В документе обнаружили ошибки в расчётах на сотни миллионов долларов, а также сгенерированные ИИ галлюцинированные ссылки, сообщает The Guardian.

Ошибки в расчётах

Deloitte рассматривала три варианта объединения University of Western Australia, Curtin University и Murdoch University — со сценариями низких, средних и высоких затрат. В сценарии с высокими затратами для слияния Curtin University и University of Western Australia в отчёте указали 514 млн долларов расходов до «дня 1» и ещё 145 млн долларов в течение следующих пяти лет.

Вместе эти суммы составляют 659 млн долларов, однако в документе приведён итог в 399 млн долларов — расхождение в 260 млн. По сценарию с низкими затратами для объединения всех трёх учреждений сумма 396 млн и 116 млн долларов должна была составить 512 млн долларов. В отчёте вместо этого указали 823 млн долларов, что составляет расхождение в 311 млн.

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Пересмотр отчёта

Представитель правительства штата заявил, что власти «чрезвычайно разочарованы» обнаружением ошибок. По его словам, правительству сообщили, что они не влияют на моделирование и выводы отчёта, однако Deloitte должна исправить их при пересмотре документа и выпустить обновлённую версию.

Компания указала в отчёте, что применяла генеративный ИИ для сбора исследований, обобщения информации и редакторской вычитки. The Guardian также выяснила, что одна из ссылок на доклад Всемирной организации здравоохранения содержала в URL метаданные ChatGPT, что указывает на прямое получение ссылки из чатбота.

Кроме того, в документе Curtin University неоднократно называли Curtin University of Technology — названием, которое учреждение не использует с 2010 года. Профессор University of Canberra Стивен Бартос заявил, что масштаб ошибок подрывает доверие к исследованию и может потребовать нового отчёта или полной ручной проверки материалов. Deloitte не ответила на вопросы The Guardian.

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