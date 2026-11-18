Австралийский штат Западная Австралия не будет включен в федеральную схему резервирования природного газа, которая должна обязать компании оставлять часть объемов для внутреннего рынка. Об этом OilPrice сообщил со ссылкой на премьера штата Роджера Кука и Reuters.

Собственные правила штата

В Западной Австралии уже действует требование резервировать 15% газа для обеспечения местного спроса. По словам Кука, именно наличие этого механизма убедило федеральное правительство не распространять новую схему на штат.

В регионе расположены объекты, производящие 66% австралийского сжиженного природного газа для экспорта. В частности, Woodside Energy управляет проектом North West Shelf, а Chevron — платформами Gorgon и Wheatstone.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Причины федеральной инициативы

Канберра предложила федеральный механизм ранее в этом году после предупреждений энергетического регулятора о возможном дефиците газа в штатах восточного побережья на фоне значительных объемов экспорта. Первоначальный вариант предусматривал резервирование до 20% добычи каждой компании.

Представители отрасли заявляли, что жесткое требование могло бы ухудшить инвестиционные условия в стране. После этого правительство изменило подход: компании должны будут резервировать до 20% объемов, а не фиксированную долю на таком уровне. Схема должна вступить в силу 1 января 2028 года.

Кук также отметил, что Западная Австралия не имеет трубопроводного или морского сообщения с восточным побережьем, где риск нехватки газа наиболее высок. По его мнению, исключение для штата должно обеспечить определенность для привлечения инвестиций, запуска новых поставок газа и создания рабочих мест. Критики схемы предупреждали, что она может снизить рыночные цены и сдержать инвестиции.

Читай нас в