Правительство Западной Австралии профинансирует меры безопасности в частных домах депутатов штата на фоне обеспокоенности из-за нападений и угроз в адрес политиков. Власти также ускорят проверку безопасности парламента и предоставят политикам дополнительных сотрудников избирательных офисов, сообщает ABC News.

Нападения и угрозы в адрес политиков

Дискуссия о безопасности усилилась после нападения на независимую федеральную депутатку Хелен Хейнс возле ее избирательного офиса в австралийском штате Виктория. В результате инцидента она потеряла обе ноги, а мотив нападения пока не установлен.

Отдельно продолжается расследование в отношении Джона Лоуренса Смарта, которому предъявили обвинения в угрозах сотрудникам офиса депутатки парламента Западной Австралии от Лейбористской партии Ханны Бизли. Депутат-лейборист Марк Фолкард, ранее работавший полицейским, также заявил, что имеет дело со сталкером. По его мнению, политикам следует искать причины роста напряженности, а не только призывать к ее снижению.

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Доступность депутатов и безопасность

Министр энергетики Западной Австралии Эмбер-Джейд Сандерсон заявила, что в течение последних двух лет политикам становится все труднее оставаться доступными для избирателей. Вице-премьер штата Рита Саффиоти также заявила, что политические дебаты стали более экстремальными, а политиков все чаще дегуманизируют.

Министр Джон Кэри связал агрессивные высказывания в социальных сетях с созданием среды, которая может поощрять насилие или агрессию против публичных лиц. В то же время некоторые депутаты считают личные встречи с избирателями одним из способов ослабить напряженность.

Комиссар полиции Западной Австралии Кол Бланш заявил, что уровень угроз в штате ниже, чем в других частях страны. По его словам, полиция проводит для депутатов брифинги по мерам личной безопасности, чтобы они могли и далее сохранять присутствие в своих сообществах.

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