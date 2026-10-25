В Западной Австралии правительство может рассмотреть восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между Пертом и Олбани после запланированного выкупа грузовой железнодорожной сети штата. Об этом сообщает ABC News Australia.

Железная дорога Great Southern Railway протяжённостью 450 километров, построенная в 1900-х годах, соединяет Перт с Олбани. Её маршрут проходит, в частности, через Наррогин, Вейджин, Каттаннинг, Тембеллап и Маунт-Баркер. Пассажирские перевозки на этой линии прекратили в 1978 году; несколько последующих попыток их восстановить не увенчались успехом.

Оценка затрат и выгод

В организации Countrynet Rail Alliance, выступающей за развитие железной дороги, считают, что возвращение сети под государственный контроль создаёт возможность восстановить сельскохозяйственные и пассажирские перевозки. Представитель организации Саймон Лаяс призвал провести специальное исследование осуществимости проекта, чтобы оценить его затраты и потенциальные выгоды.

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Представитель министра транспорта Риты Саффиоти заявил, что публичный контроль над сетью позволит рассматривать новые возможности для пассажирских перевозок. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы железная дорога стала жизнеспособной альтернативой автомобильному транспорту, потребуются значительные капитальные вложения и постоянные эксплуатационные расходы.

Поддержка общин вдоль маршрута

Предложение поддержали власти Олбани и других крупных населённых пунктов вдоль железнодорожной линии. Мэр Олбани Грег Стокс заявил, что возвращение поезда поддерживают многие жители города. По его мнению, маршрут мог бы быть полезен для туристического бизнеса и экономики региона Great Southern.

Президент округа Каттаннинг Кристи Д'Априле отметила, что регулярное сообщение могло бы облегчить жителям доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам в Перте и Олбани. Она также считает, что железная дорога помогла бы местным предприятиям и аграрным хозяйствам привлекать и удерживать работников.

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