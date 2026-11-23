Западные разведки считают, что Россия — государство-агрессор — может до конца года вывести на орбиту спутник с ядерным зарядом. По оценке Космического командования Бундесвера, запуск может состояться уже в декабре, сообщает Tagesschau.

По данным журналистов WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, западные военные и разведки, в частности Бундесвер и Федеральная разведывательная служба Германии, недавно обменялись соответствующими сведениями с несколькими государствами НАТО. Речь идет о спутнике, который, по данным разведок, носит название «Спутник-С» и уже несколько лет хранится в районе Москвы.

В начале ноября разведки предупреждали, что аппарат с ядерным зарядом могут запустить в течение 60 дней. Министерство обороны Германии не ответило на конкретные вопросы о возможных планах Москвы, сославшись на конфиденциальность внутренних консультаций.

Реакция Москвы и оценка США

Посольство РФ заявило, что не располагает информацией об описанных событиях, и отвергло предположения, назвав их частью пропагандистской кампании. В диппредставительстве также утверждают, что российская космическая деятельность соответствует международным обязательствам и носит исключительно мирный характер.

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В октябре американская военная разведка DIA в своей оценке космической обстановки сообщала, что Россия разрабатывает спутник для транспортировки ядерного оружия. В DIA отметили, что размещение на орбите объектов с ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения запрещено Договором о космосе 1967 года.

Последствия взрыва на орбите

По оценке DIA, после размещения такого спутника на орбите эффективных средств противодействия будет немного. Командующий Космическим командованием США Стивен Уайтинг заявил, что ядерный взрыв в космосе может в первые часы или дни вывести из строя примерно треть спутников на низкой околоземной орбите, а остальные будут постепенно выходить из строя в течение следующих месяцев.

Немецкие военные предупреждают, что последствиями могут стать нарушения работы гражданских и военных спутников, появление опасного облака обломков и мощный электромагнитный импульс, способный вызвать масштабные сбои технических систем на Земле. Генерал-майор Армин Фляйшманн заявил, что для Германии это означало бы возможные отключения электроэнергии и значительные ограничения связи и навигации.

Западные наблюдатели также предполагают, что российский спутник «Космос-2553», запущенный в феврале 2022 года, мог быть тестовым аппаратом для изучения воздействия сильного излучения на спутниковые системы. Россия официально заявляла, что этот аппарат предназначен для научных исследований космического излучения.

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