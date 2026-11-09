В Великобритании Футбольная ассоциация Англии вызвала защитника «Ньюкасл Юнайтед» Дэна Берна в национальную сборную вместо Марка Геи, который выбыл из-за травмы. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление ассоциации.

Замена из-за травмы

34-летний Берн, который провёл 11 матчей за сборную Англии, присоединился к команде главного тренера Томаса Тухеля на тренировочной базе «Тоттенхэм Хотспур». Он будет готовиться с командой к матчам Лиги наций против Хорватии и Испании.

26-летнего Геи заменили в перерыве субботнего матча против «Ноттингем Форест», в котором его команда проиграла со счётом 1:3. Британские СМИ сообщали, что у футболиста есть проблема с тазобедренным суставом.

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Матчи Лиги наций

Сборная Англии примет Хорватию на стадионе «Уэмбли» в четверг, а в воскресенье отправится в Мадрид на матч против действующих чемпионов мира — Испании. Это будут заключительные матчи английской команды в группе A3 Лиги наций.

После четырёх матчей Англия занимает второе место с девятью очками и отстаёт от лидера группы Испании на три балла. Хорватия идёт третьей, Чехия — четвёртой. Англичане могут гарантировать себе место в четвертьфинале Лиги наций в марте, если не проиграют Хорватии.

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