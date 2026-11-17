«Оклахома-Сити Тандер» победили «Сакраменто Кингз» со счетом 125:103 в Сакраменто, штат Калифорния, прервав серию из трех поражений. Защитник Шай Гилджес-Александер набрал 37 очков за три четверти, сообщает Taipei Times.

37 очков за 29 минут

Гилджес-Александер реализовал 13 из 20 бросков с игры, включая четыре из пяти трехочковых, а также все семь штрафных. Он провел на площадке 29 минут и не вернулся в игру в заключительной четверти. В каждом из трех последних матчей защитник набирал не менее 31 очка.

Новичок Адай Мара, вышедший со скамейки запасных, принес «Тандер» 16 очков и сделал 13 подборов. Аджай Митчелл набрал 14 очков, а Айзея Хартенштайн сделал 11 подборов. Преимущество гостей достигало 27 очков.

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Рывок в конце второй четверти

«Кингз» уступали 11:25, но сравняли счет — 47:47 — за 3 минуты 42 секунды до большого перерыва после штрафного Дэриуса Акуффа-младшего. Однако «Тандер» завершили вторую четверть рывком 15:3 и ушли на перерыв при счете 62:50. К тому моменту Гилджес-Александер набрал 21 очко за 18 минут.

В третьей четверти его трехочковый увеличил преимущество «Оклахома-Сити» до 91:76. В начале четвертой четверти гости выдали отрезок 19:4 уже без Гилджес-Александера на площадке. В составе «Сакраменто» новичок Дэриус Акуфф-младший набрал 26 очков и сделал шесть подборов. Зак Лавин пропустил матч из-за болезни.

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