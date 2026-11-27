Защитника «Челси» Уэсли Фофана освистали собственные болельщики во время выездного матча Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» в Ноттингеме. Как сообщает BBC Sport, 25-летнего французского футболиста освистывали каждый раз, когда он касался мяча. Часть фанатов также скандировала, что ему там не рады.

Реакция на интервью

Реакция трибун последовала после публикации двухчасового несанкционированного интервью Фофана французскому ютуберу Заку Нани. По данным BBC Sport, в разговоре футболист, по-видимому, шутил о незабитом им пенальти в серии послематчевых пенальти в проигранном «Ливерпулю» матче Кубка лиги в прошлом месяце.

Тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что центральный защитник извинился и такая ситуация не повторится. Нани защитил футболиста, заявив, что тот во время интервью явно был расстроен и признавал, что должен играть лучше.

Ход матча

На пятой минуте «Челси» пропустил после удара Игора Жезуса с лёта. На 51-й минуте Фофана нарушил правила против Лиама Делапа в штрафной площади, получил жёлтую карточку, а Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фофана заменили на Леви Колвилла на 56-й минуте, после того как Эммануэль Эмега сократил отставание «Челси». На 72-й минуте Гиббс-Уайт забил во второй раз, установив счёт 3:1. В нынешнем сезоне Фофана провёл за «Челси» 10 матчей.

В интервью защитник также объяснил, что решил бить пенальти против «Ливерпуля» как один из опытных игроков на поле. Фофана, перешедший в «Челси» из «Лестера» в 2022 году за 75 млн фунтов, рассказал, что в определённый период футбол делал его скорее несчастным, чем счастливым, однако позднее он восстановился физически и психологически.

Публикация интервью совпала с неудачным отрезком «Челси»: на прошлой неделе команда уступила дома «Лидсу» со счётом 1:4, потерпев три поражения в четырёх матчах. После 11 туров Премьер-лиги клуб входит в число четырёх команд, пропустивших более 20 голов.

Читай нас в