Защита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласилась принять участие в переговорах, которые президент Ицхак Герцог предложил провести в своей резиденции для поиска договоренности о завершении уголовного процесса. Об этом Jerusalem Post сообщила в воскресенье, 29 ноября.

Адвокаты Амит Хадад, Израэль Волнерман и Ноа Мильштейн заявили, что судебное разбирательство следует завершить как можно скорее, сославшись на недавние комментарии судей. Офис Нетаньяху и офис генерального прокурора Гали Бахарав-Миары были проинформированы об обращении президента, отметило издание со ссылкой на осведомленный источник.

Замечания суда

В прошлую среду коллегия Иерусалимского окружного суда призвала прокуроров рассмотреть возможность отказа от обвинения по эпизоду 4000. Судьи также выразили сомнения в том, являются ли действия, фигурирующие в эпизоде 2000, уголовным преступлением.

Относительно эпизода 1000 судьи заявили, что большая часть доказательств уже представлена, и предложили найти процессуальный путь для завершения рассмотрения и вынесения решения. В то же время коллегия подчеркнула, что ее комментарии являются предварительными впечатлениями, а не приговором, и касаются только Нетаньяху.

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Позиции сторон

Бахарав-Миара заявила, что прокуратура изучит замечания суда, и повторила готовность к соглашению, которое соответствовало бы характеру вменяемых действий и правонарушений. Офис Герцога сообщил, что президент доверяет израильской судебной системе и считает, что к позиции судей следует прислушаться.

Несколько месяцев назад Герцог уже предлагал провести такие переговоры. Бахарав-Миара тогда положительно отреагировала на предложение, тогда как Нетаньяху и его адвокаты не ответили. Ранее Хадад заявлял в суде, что медиацию следует проводить в суде, а не в резиденции президента.

Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием по всем трем эпизодам, а по эпизоду 4000 — также во взяточничестве. Премьер отрицает любые нарушения. Судебный процесс начался в мае 2020 года и сейчас находится на этапе представления доказательств стороной защиты.

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