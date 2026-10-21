Окружной суд Иерусалима в Израиле на данном этапе не располагает достаточными доказательствами для поддержания обвинения в убийстве Агам Царафи и Шилат Хуты по делу о гибели Бенаягу Рази. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на адвокатов Царафи из Офиса государственного защитника.

В то же время, по словам защитников, суд признал наличие достаточных предварительных доказательств для обвинения в пособничестве в убийстве. Суд также направил обоих обвиняемых в службу пробации, которая должна оценить возможность их освобождения на ограничительных условиях на время рассмотрения дела.

Позиция защиты

Адвокаты Царафи Рои Полити и Омри Штерн настаивают, что их подзащитная не была частью плана убийства и не желала смерти Рази. По их словам, суд принял эти аргументы.

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Защитники также утверждают, что после ареста Царафи подвергалась жестокому и унизительному обращению со стороны Службы тюрем Израиля. В сентябре Офис государственного защитника обратился в окружной суд Тель-Авива из-за условий ее содержания. После появления видео с Царафи под стражей ее адвокаты просили суд запретить дальнейшее распространение таких записей, считая, что это унижает ее и может навредить праву на справедливый суд.

Обстоятельства дела

В августе Царафи и Хуте предъявили обвинения вместе с четырьмя несовершеннолетними по делу об убийстве 19-летнего Рази. По данным обвинения, Рази погиб от ножевых ранений в квартире в Иерусалиме в июле.

В обвинительных актах указано, что женщины сказали несовершеннолетним, будто Рази применял к ним насилие. Прокуратура утверждает, что после этого шесть человек совместно решили напасть на Рази и его друга, а несовершеннолетние вооружились ножами и другими предметами перед возвращением в квартиру. По версии обвинения, Хута вошла в квартиру вместе с несовершеннолетними, тогда как Царафи оставалась в автомобиле и следила за событиями через видеозвонок, инициированный Хутой. Ни одну из женщин не обвиняют в нанесении смертельных ножевых ранений.

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